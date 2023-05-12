محمد إمام يثير الجدل بالبوستر الدعائى لفيلمه الجديد

أثار الفنان محمد إمام الجدل بمجرد طرح البوستر الدعائى لفيلم "أبو نسب"، والمقرر عرضه خلال الموسم السينمائى المقبل، وظهر من إمام خلاله فى الصوره الدعائية بوزن زائد و"الكرش"، مما أثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعى.

إعتاد الجمهور على الفنان محمد إمام بالإهتمام بالرياضة والظهور دائما بالجسم "الممشوق" والعضلات الجسدية، ولعب الكثير من مشاهد المطاردات والأكشن فى الكثير من أفلامة الأخيرة أبرزها "جحيم فى الهند"، "ليلة هنا وسرور"، "عمهم".

وجاءت أبرز التعليقات من جمهور السوشيال ميديا " وانت بترجع للفورمه إبعتلى الطريقه"، "سلامة كرشك يا فنان"، "بعد كرشك ده أبو نسب اسم على مسمى"، "يا خسارة الفورمة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد إمام السينمائية فيلم "عمهم"، بطولة محمد إمام، محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم السمرة والإخراج حسين المنباوى.