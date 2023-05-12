الضرائب: تكريم الأمهات المثالية غدا والتأخر بسبب موسم الإقرارات

تنظم مصلحة الضرائب المصرية غدا السبت، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات، على مستوى مأموريات الضرائب بمركز المعادي بالمسرح الكبير، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، ويشهد الاحتفال مختار توفيق رئيس المصلحة ورؤساء القطاعات المركزية، وجاء التكريم متأخرا نظرا لانشغال الضرائب في موسم الإقرارات الضريبية.

وتحرص المصلحة على إقامة هذه الاحتفالية كل عام لأن هذا اللقاء يعد فرصة طيبة لالتقاء لأسرة مصلحة الضرائب المصرية مع بعضها البعض، والذى يخلق نوعاً من الود بين العاملين ويعظم من قيمة الوفاء فى نفوسهم.

وتوقعات بحضور وزير المالية دكتور محمد ليشارك في الاحتفالية، كما سيكون في نهاية الاحتفالية جلسة نقاشية مع موظفي المصلحة والقيادات.