بالفيديو.. «مجد القاسم» يعلنها صريحة: مفيش فلوس بتجيب السعادة

طرح المطرب مجد القاسم أحدث كليباته الغنائية بعنوان «مفيش فلوس» على قناته بمنصة الفيديوهات العالمية يوتيوب.

الأغنية كلمات عادل حراز، ألحان وتوزيع بدوي، مكس وماستر محمد الجيار، والكليب تصوير إسلام شلبي، مونتاج وتلوين مصطفى عثمان، انتاج ري ميديا - للمنتج ريتشارد الحاج، ومن إخراج حسام محمد.

وتقول كلماتها: مفيش فلوس يا حبيبتي بتجيب السعادة.. ملعون اللى قال البحر بيحب الزيادة.. يا خسارة العمر لو ما عشناهوش.. البعد ليل والفجر لسه ما شوفناهوش.. عيشي بقى وافتحي للنور شبابيك.. النور كمانجة بتعزف لنا مزازيك.. قومي افرحي، وفرحي.. الفرح فستان من المشاعر شيك.

وقد صرح مجد القاسم: بأن «مفيش فلوس» هي أغنية دراما يمكن تناولها من منظور رسالة من حبيب لحبيبته الطموحة بزيادة، أو بين مواطن وبلده الأم في ظل حالة الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها الجميع،

وأضاف مجد: المال بمفرده لا يصنع الفرح ولكنه وسيلة للتعايش ليس إلا، والأساس هو الحب، فالأغنية محاولة من الحبيب للتمسك بالأمل في ظهور النور عما قريب، بتحسن الأحوال وعودة العلاقة بينه وبين محبوبته وصولا للزواج السعيد.

الجدير بالذكر أن أغنية «مفيش فلوس» هي أولى أغاني الميني ألبوم الذي تعاقد عليه مؤخرا المطرب مجد القاسم مع المنتج ريتشارد الحاج.

ولمشاهدة كليب مفيش فلوس من خلال الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=ydoPsC7K7Nc