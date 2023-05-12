صواريخ المقاومة الفلسطينية تسقط على مُستوطنة "بيت شيميش" بالقدس المُحتلة

الجمعة 12/مايو/2023 - 03:27 م

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم /الجمعة/، بسقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة على كيبوتس "بيت سورا"، ومُستوطنة "بيت شيميش" بالقدس المحتلة، وكيبوتس "نير عام" القريب من القطاع

. وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن صاروخا أصاب منزلا في "سديروت" في جنوب إسرائيل بشكل مباشر.

وأفادت القناة الـ "13" الإسرائيلية بأن إسرائيل استخدمت نظام "مقلاع داود" للمرة الثانية لاعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، بعد فشل اعتراضه من قبل القبة الحديدية.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي للقناة السابعة الإسرائيلية، إن منظومة "القبة الحديدية" فشلت في التصدي للصاروخ الفلسطيني (غير المتطور) والذي أسفر عن مقتل مستوطنة في "روحوفوت"، إذ أطلقت منظومة "القبة الحديدية" صاروخا من أجل اعتراضه، لكنه فشل في منع الصاروخ الفلسطيني من الوصول إلى الهدف.

وأضاف المتحدث أن الصاروخ أطلق لمدى بلغ 70 كيلومترا تقريبًا، وحمل مواد متفجرة بزنة 20 كيلو جرامًا قبل أن يصيب المنزل في "روحوفوت"، وأسفر عن إصابة 16 مستوطنا.