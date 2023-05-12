مؤتمر علمي لطب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفي قنا العام.. صور

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن انطلاق فعاليات الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر العلمي الأول لقسم طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفي قنا العام، وذلك بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، والدكتور عبد الرحيم حسين رئيس قسم الاطفال بمستشفي قنا العام، والدكتورة مروة عبد الله مغربي رئيس المؤتمر وعدد من أطباء وطبيبات الأطفال بمستشفيات المحافظة.

أعرب محافظ قنا، عن سعادته بحضور المؤتمر العلمي الأول لقسم الأطفال بمستشفي قنا العام، والذي يهدف الي نقل الخبرات الأكاديمية العلمية والعملية لشباب الأطباء والتعرف علي أحدث التقنيات وأخر ما توصل له العلم في مجال طب الأطفال، موجها الشكر للدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام وجميع الاطقم الطبية بالمستشفي علي جهودهم الكبيرة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وخلال كلمته قدم الدكتور راجى تاوضروس الشكر لمحافظ قنا على الدعم الذى يقدمه من أجل تطوير المنظومة الطبية بالمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بالمستشفيات والوحدات الصحية، كما قام بسرد تاريخ بداية طب الأطفال، ومراحل التطور وصولا إلي وقتنا الحالي، مشيرا إلي أن تطوير طب الأطفال وحديثي الولادة أحد الأولويات، حيث يجري إنشاء قسم عناية مركزة للأطفال بمستشفي فرشوط المركزي بسعة ٢٦ سرير، فضلا عن تجهيز مركز حضانات بإستراحة مستشفي الصدر بسعة ٢٠ حضانة، بهدف الوصول إلي مستوي مميز من الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها اوضحت الدكتورة مروة مغربي، أن تنظيم المؤتمر يأتى فى إطار السعي نحو تطوير وتنمية قدرات شباب أطباء الأطفال علميا وإكلينيكيا، ونقل الخبرات إليهم، واستعراض أهم وأحدث ما توصلت إليه العلوم على مستوى العالم في مجال طب الأطفال مما يعزز من فرص نشر العلوم وتبادل الخبرات بين كبار الأطباء وشباب الأطباء.

يُذكر أن المؤتمر العلمي الأول لقسم الأطفال بمستشفي قنا العام يتم تنظيمه بقاعة المؤتمرات بفندق بسمة بمدينة قنا، وتستمر فعالياته علي مدار اليوم وغدا، ويتضمن محاضرات علمية حول أحدث ما توصلت إليه الدراسات في مجال طب الاطفال، وورش عمل للأطباء المشاركين

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