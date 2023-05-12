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الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. جولة سياحية بالحنطور لركاب "عالم المحيط" في شوارع بورسعيد

جولة سياحية بالحنطور
جولة سياحية بالحنطور لركاب "عالم المحيط" في شوارع بورسعيد
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استقبل ركاب سفينة الرحلات البحرية Pacific world - عالم المحيط الهادي - المصنفة بفئة الشمس، الحنطور، اليوم الجمعة، للتجول في شوارع بورسعيد وعدد من الأماكن السياحية والأثرية، وسط ترحيب من أبناء بورسعيد بالضيوف الأجانب.

وكان ميناء بورسعيد السياحي قد استقبل أمس، الباخرة السياحية Pacific world على متنها 1209 راكب و661 بحار من مختلف الجنسيات، في  أولى رحلاتها البحرية التي تستمر لمدة يومين.

وأجرى السائحون فور وصولهم جولات سياحية سريعة، تشمل أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية التي تشتهر بها بورسعيد كحديقة فريال والمسلة، وساحة مصر، والممشى السياحي،  فضلا عن الجلوس في أحد كافيهات المدينة، مشيدين بالمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، والمعالم السياحية المميزة للمدينة.

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