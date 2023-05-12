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الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"الشباب والرياضة" تكرم وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء لأدائه المتميز

الشباب والرياضة تكرم
الشباب والرياضة تكرم وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء لادائه ال
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كرم إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة،  وعبد المقصود رمضان مدير ادارة تنمية النشء، اليوم ، الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء والدكتورة هبة الله رجب لطفي مديرة المكتب الفني بمديرية الصحة وذلك تقديرًا لمجهوداتهم وحسن التعاون مع مدير الشباب والرياضة  وادراة تنمية النشء في النهوض بقطاع الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مبادرة حياة كريمة  متمنيًا له دوام التوفيق في مهام عمله.

 أهدى وكيل الوزراة الشباب والرياضة الدكتور شوكة  شهادة تقدير ودرعًا تقديرًا لأدائه المتميز ومساهمته في تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بنطاق مراكز ومدن المحافظة  ومشاركته في الدور الوطني والتضحيات التي قدمها أطقم الجيش الأبيض.

ومن جانبه أعرب  شوكة  عن كامل تقديره لوكيل الوزارة وسعادته بهذه اللفتة الطيبة، والحرص علي هذا التكريم، لافتًا عن اعتزازه بعمله وسط كوكبة متميزة من القيادات التنفيذية، ومثمنًا الدور البارز لمحافظ شمال سيناء والدعم الدائم والمستمر لقطاع الصحة حرصا علي تقديم خدمة طبية جيدة للمواطن السيناوي.

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