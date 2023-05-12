دفنه خلف منزله.. المتهم بقتل طفل يمثل الجريمة في دمياط

أمرت النيابة العامة في محافظة دمياط، بتمثيل جريمة قتل طفل ودفنه خلف منزله لمدة ثمانية سنوات، وقادت قوات الأمن محمد رضا القرص المتهم بقتل الطفل محمد البربري بكفر العرب منذ ثماني سنوات، لتمثيل جريمته وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتم تمثيل الجريمة وتصوير المتهم وأخذ أقواله لاستكمال التحقيقات معه بعد أن تم إخراج جثمان الطفل الذي كان مدفونا خلف منزله بنفس الملابس التي رآها أسرته بها منذ آخر مرة.

ويذكر أن حالة من الذعر انتابت أهالي مركز فارسكور في محافظة دمياط ،بعد العثور على الطفل محمد السيد احمد السيد البربري والمتغيب منذ عام 2015 من كفر العرب التابعه لمركز فارسكور، حيث تم العثور على جثمانه في ظروف غريبة حيث تم العثور علي جثمانه مدفونه تحت الرمال بمنزل تحت الانشاء خلف منزلهم بكفر العرب.

وتم نقل الجثمان مشرحه مستشفي فارسكور المركزي واستدعاء الطبيب الشرعي.

كما ‏تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع العثور على جثمانه وتواجد امني مكثف بقريه كفر العرب وتم إخطار النيابه العامه.

و‏تم تحرير محضر شرطي بالواقعة،وتم إجراء تحريات موسعة وتقرير الطب الشرعي وفي اقل من 24 ساعه نجحت مباحث مركز شرطة فارسكور في دمياط بالتعاون إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط دمياط في كشف لغز مقتل الطفل محمد السيد البربري المتغيب منذ 8 سنوات من قريه كفر العرب التابعه لمركز فارسكور بدمياط.

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وتمكنت الأجهزة ‏من ضبط القاتل ويدعي محمد رضا القرص وشهرته الطيطه من قريه كفر العرب وجار المجني عليه.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في محافظة دمياط هاشتاج الإعدام لقاتل الطفل محمد البربري بعد حالة من الحزن والغضب انتابت أهالي مركز فارسكور في محافظة دمياط بأكمله بعد واقعة القتل المأساوية.