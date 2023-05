يرسل طلبات صداقة تلقائيا.. عطل فني يضرب فيس بوك

الجمعة 12/مايو/2023 - 03:14 م

اشتكى عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من عطل فني ضرب الموقع، حيث يرسل طلبات صداقة تلقائيًا للأشخاص.

وذكر عدة مستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن موقع فيس بوك يرسل طلبات صداقة للأشخاص الذين يراقبونهم في الخفاء.

وبحسب موقع down detector، المتخصص في متابعة المواقع والتطبيقات وأعطالها، فإن فيس بوك يشهد عطلا حول العالم منذ الساعة 7 مساءً أمس الخميس، حيث اشتكى عدة أشخاص من عدم قدرتهم على الدخول إلى فيس بوك، خاصة النسخة الخاصة بالمحمول.

ومنذ بضعت أيام، ضرب عطل فني تطبيق المحمول لموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول العالم، وفقًا للموقع down detector المتخصص في متابعة أعطال المواقع وتخصصاتها.

وأوضح down detector أن عددًا من المستخدمين أفادوا بوجود مشكلات في الدخول على فيس بوك، موضحًا أن 50% منهم اشتكوا من مشكلات على تطبيق المحمول الخاص بـ فيس بوك، و35% واجهوا مشكلات على موقع الويب، فيما أبلغ 15% عن مشكلات تتعلق بالدخول إلى فيس بوك في العموم.