ads
الجمعة 12 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

2022 يسجل أعلى مستوى في عدد النازحين داخليًا بجميع أنحاء العالم

النازحين
النازحين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ارتفع عدد النازحين داخليًا في جميع أنحاء العالم بنسبة 20٪ في عام 2022، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 71.1 مليون، وفقا لتقرير مراقبة النزوح الداخلي التابع لمجلس اللاجئين النرويجي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

وقال المركز في التقرير: إن الارتفاع الحاد في الحركة القسرية للأشخاص داخل بلادهم جاء نتيجة للصراعات والكوارث، مشيرا إلى أنه من بين 71.1 مليون نازح داخليا، كان 62.5 مليون نازح بسبب الصراع والعنف، 8.7 مليون بسبب الكوارث، بما في ذلك الكوارث الناجمة عن تغير المناخ.

وأفاد التقرير بأن الحرب في أوكرانيا أدت إلى نزوح ما يقرب من 17 مليون شخص، بينما تسببت الفيضانات الموسمية في باكستان في نزوح 8.2 مليون شخص، وهو ما يمثل ربع حالات النزوح المرتبطة بالكوارث.

ثلاثة أرباع تعداد النازحين يعيشون في 10 دول

وذكر بأنه ما يقرب من ثلاثة أرباع تعداد النازحين داخليا في العالم  يعيشون في 10 دول هي: سوريا، وأفغانستان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوكرانيا، وكولومبيا، وإثيوبيا، واليمن، ونيجيريا، والصومال، والسودان، وذلك بسبب نزاعات طويلة الأمد استمرت في عام 2022.

ولفت التقرير إلى أنه غالبا ما ينشأ انعدام بالأمن الغذائي نتيجة للنزوح ويمكن أن يكون له آثار دائمة على كل من النازحين والمجتمعات التي تستضيفهم، مبينا أن ثلاثة أرباع البلدان التي تعاني من أزمات انعدام الأمن الغذائي بها أيضا سكان نازحين داخليا.

النازحين معاشات مايو جميع أنحاء العالم الصراع والعنف الحرب