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الجمعة 12 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الشباب والرياضة" تنفذ فعاليات "ساند" ببور سعيد

جانب من مبادرة ساند
جانب من مبادرة ساند
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نفذت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب الادارة العامة للبرامج التطوعية والكشفيه إدارة التطوع والفتاة ووحدة السياسات وتطوير الأعمال بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد ، فعاليات مبادرة "ساند" لتشجيع الشباب على مواجهة التغيرات المجتمعية ، وذلك بمركز شباب الاستاد بمحافظة بورسعيد.

قام بإدارة الجلسات الدكتور  أحمد كركيت - استشاري إعداد القادة والتنمية الذاتية ومستشار مركز الدراسات الإستراتيجية ،  وبمشاركة ١٠٠ شاب وفتاة من شباب المحافظة.

وتناول اللقاء الحديث عن الهوية الوطنية ، والطريق للجمهورية الجديدة،  ودور الشباب  و فاعليتهم في مواجهة الظواهر المجتمعية السلبية ، ومساندة الشباب على مواجهة التغيرات المجتمعي، بالإضافة إلي إبراز القيم الأصيلة في المجتمع ،  ووضع الشباب علي الطريق الصحيح والبعد عن الأفكار الهدامة. 
ويأتي ذلك في اطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ،  بتوسيع مبادرة "ساند" بالتعاون مع الجهات الشريكة وخاصة الكيانات الشبابية بمختلف المحافظات وفق أجندة وجدول زمني يتم متابعته بصورة دورية لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة .

ساند الشباب والرياضة التغيرات المجتمعية اشرف صبحي احمد محمدي