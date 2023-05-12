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الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تهانى بفوز القس أندريه زكي برئاسة الطائفة الإنجيلية

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
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استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، الدكتور القس ادكار فغالي، المسؤول الأعلى لخدمة الشراكة الإفريقية والشرق أوسطية، والقس مايكل وورد المساعد الأول، والقس فرح يوسف، ممثل كنائس العهد الجديد باللجنة الملية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسًا للطائفة الإنجيلية بمصر.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالمهنئين، وعبر عن سعادته الكبيرة بالتهنئة والزيارة، وقال "زكي": "أسعدني اليوم كثيرًا زيارتكم وتهنئتكم الصادقة، ونشكر الله على المحبة الحقيقية التي تربط الإخوة معًا، وأصلي من أجل خدمتكم لكلمة الله".

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الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس ادكار فغالي المسؤول الأعلى لخدمة الشراكة الإفريقية والشرق أوسطية الأخوة