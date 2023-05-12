تهانى بفوز القس أندريه زكي برئاسة الطائفة الإنجيلية

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، الدكتور القس ادكار فغالي، المسؤول الأعلى لخدمة الشراكة الإفريقية والشرق أوسطية، والقس مايكل وورد المساعد الأول، والقس فرح يوسف، ممثل كنائس العهد الجديد باللجنة الملية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسًا للطائفة الإنجيلية بمصر.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالمهنئين، وعبر عن سعادته الكبيرة بالتهنئة والزيارة، وقال "زكي": "أسعدني اليوم كثيرًا زيارتكم وتهنئتكم الصادقة، ونشكر الله على المحبة الحقيقية التي تربط الإخوة معًا، وأصلي من أجل خدمتكم لكلمة الله".

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