إصابة طفلة فلسطينية بشظايا صاروخ إسرائيلي في رفح

الجمعة 12/مايو/2023 - 03:05 م

قالت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إن طفلة أصيبت بشظايا صاروخ للاحتلال الإسرائيلي في مدينة "رفح" جنوب قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن الطفلة تبلغ من العمر 6 أعوام، وأصيبت بشظية في الرأس بعد انفجار صاروخ إسرائيلي شرق عبر رفح جنوب القطاع، ووصفت حالتها بالمتوسطة.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، وأسفر عن استشهاد 31 فلسطينيًا، من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وهناك أكثر من 95 جريحًا بعضهم حالات خطيرة، فيما يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 146 شهيدًا، بينهم 26 طفلا و6 سيدات.