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الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

لافروف: قرارات المحكمة الجنائية الدولية "فاضحة ومنحازة سياسيا"

لافروف
لافروف
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 اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، المحكمة الجنائية الدولية بأن قراراتها منحازة سياسيا وزائفة.

 وقال لافروف - خلال كلمة بمنتدى سان بطرسبورج القانوني الدولي اليوم /الجمعة/ - "إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تعد من  الأمثلة الصارخة على النظام القائم، فهذه المحكمة الزائفة أصبحت أداة مطيعة في أيدي الأنجلو ساكسون".
وأضاف "أن هذه المحكمة تواصل إظهار التحيز السياسي وعدم الكفاءة، وارتباطها بالمسائل الإقليمية لم يساهم قط في التسوية السياسية للنزاعات، بل أدى إلى تفاقمها".. وتابع قائلا "أن المحكمة الجنائية الدولية حاليا تذهب إلى قرارات فاضحة جديدة، بما في ذلك توسيع نطاق الولاية القضائية من جانب واحد في انتهاك للقانون الدولي وتجاهل حصانة مسؤولي الدولة".
واتهم لافروف المحكمة بأنها لم تستطع مقاومة ضغوط الغرب الجماعي، بينما أكثر من 30 دولة، معظمها من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، انضمت إلى جانب أوكرانيا. 
وأوضح لافروف قائلا "نحن نعتبر مثل هذه الأفعال إساءة فاضحة لإجراءات المحكمة ومحاولة للضغط المكشوف والابتزاز".

لافروف منتدى سان بطرسبورج المحكمة الجنائية الدولية