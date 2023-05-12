محافظ الإسكندرية يتابع مستجدات الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المقامة بمركز ومدينة برج العرب القديمة، حيث كلف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، بعقد اجتماع بقاعة مؤتمرات مركز برج العرب.

جاء ذلك بحضور اللواء أ. ح تامر يعقوب مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء طه زهير رئيس المركز، والعميد محمد رمضان مسؤول متابعة المشروعات من مكتب دار الهندسة التابع لمجلس الوزراء، والعميد مهند محي مدير المشروعات بالمنطقة الشمالية العسكرية، والمهندس محمد محى استشاري بمكتب دار الهندسة، ومديرى المرافق والشركات المنفذة، وذلك فى إطار رؤية الدولة نحو الإرتقاء بالمستوى المعيشى للمواطن المصرى لتوفير حياة كريمة، ووفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

ضم الاجتماع كافة الاجهزة التنفيذية بالإسكندرية وأعضاء مؤسسة "حياة كريمة" ببرج العرب، وذلك لمناقشة آخر مستجدات الخطوات التنفيذية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتطوير ٥٧ قرية أم وتابع ونجع ببرج العرب القديمة، والعقبات التى تواجه منفذى المبادرة والعمل على حلها.

وخلال الإجتماع، تم استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات "مبادرة حياة كريمة" فى قطاعات الصرف الصحى، ومياه الشرب، والغاز الطبيعى، الكهرباء، ونقاط الإسعاف، والطرق الخارجية الرئيسية (الهيئة العامة للطرق والكبارى)، والوحدات الصحية، والمجمعات الحكومية، ومراكز الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، حيث تم التوجيه بدفع العمل والالتزام وتكثيف سبل التعاون بين كافة الجهات المشاركة بالمبادرة، بالإضافة إلى انضباط جميع العاملين بالمواقع التي تتم فيها مشروعات المبادرة، مع الالتزام بكافة وسائل الحماية المدنية والأمن الصناعي وتعليمات السلامة والصحة المهنية.

وفى ختام الاجتماع وجهت عازر الشكر لكافة الجهات المعنية والمشاركة بالمبادرة، لافتة إلى أن كافة أجهزة المحافظة تٌولي اهتمامًا بالغًا لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفق أحدث النظم والمواصفات الفنية والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها، وتذليل كافة المعوقات التي قد تعترض بعض المشروعات.