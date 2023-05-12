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الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأرصاد تحذر من حالة الجو اليوم الجمعة.. انخفاض في درجات الحرارة

الارصاد
الارصاد
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أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، أمس الخميس، وأن اليوم هناك انخفاض في درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي، أن البلاد معرضة لـ سقوط أمطار اليوم، وهناك رياح، مطالبة المواطنين بعدم تخفيف الملابس.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة غدًا ستكون مثل درجات الحرارة اليوم، وأن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، ستسجل 29 درجة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية غدًا ستتكون بالمناطق القريبة من الزراعات، وعلى المواطنين توخى الحذر.

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، المحافظات المعرضة لـ سقوط الأمطار اليوم.

وأضافت أن الإسكندرية ومطروح وشمال الوجه البحري "البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية"، والسواحل الشمالية الشرقية "رفح والعريش ودمياط وبور سعيد".

ولفتت إلى أن الأمطار ستكون على أوقات متقطعة باليوم، ولكن جميعها لن تؤثر على حركة الحياة اليومية.

وحذَّرت، من التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، موضحة أن اليوم هناك انخفاض في درجات الحرارة والبلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية.

ولفتت إلى أن  درجات الحرارة من يوم السبت ستتجه لـ الارتفاع وستصل لأكثر من 30، وأن أقل درجة ستسجل خلال الأسبوع المقبل 29، وأن فترة المساء الجو يشهد انخفاض فى درجات الحرارة.

 

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