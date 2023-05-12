"الزراعة" توزع أغنام مجانا على 20 سيدة بمنطقة وادى النقرة في أسوان

شهدت منطقة وادى النقرة بمحافظة أسوان توزيع منحة الإنتاج الحيوانى (أغنام) لـ20 سيدة، وذلك استمرارا لسعى مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL) نحو زيادة الدخل ورفع المستوى الاقتصادى للمرأة الريفية المعيلة بمناطق عمله.
يأتى ذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والمشرف العام على المشروع، والدكتور هانى درويش المدير التنفيذى للمشروع.
وعبر السيدات عن فرحتهم باستلام المنحة وإتاحة المشروع ومساندته لهن لإقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل لتحسين مستوى المعيشة.