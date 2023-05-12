الصين: التدخلات الخارجية سبب رئيسي لإطالة الأزمة الليبية

الجمعة 12/مايو/2023 - 02:27 م

حذرت الصين من التدخل الخارجي في ليبيا، واصفة إياه بـ"السبب الرئيسي للأزمة" التي طال أمدها في البلاد.

وقال مستشار البعثة الصينية الدائمة لدى الأمم المتحدة سون تشي تشيانغ - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن الالتزام بمبدأ الملكية الليبية والقيادة الليبية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وأشار تشيانغ، في اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا المتعلق بملف المحكمة الجنائية الدولية، إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي تقديم دعم بناء للاستقرار السياسي والمصالحة الوطنية والتنمية الاقتصادية في ليبيا، وتجنب التأثير المعقد للحلول المفروضة من الخارج على الوضع في ليبيا.

وأكد الدبلوماسي الصيني، أن موقف بلاده في الأنشطة المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية لم يتغير، قائلا: «نأمل في أن تواصل المحكمة الجنائية الدولية الاتباع الصارم لمبدأ التكامل على النحو المنصوص عليه في نظام روما الأساسي، والاحترام الكامل للسيادة القضائية والآراء المعقولة للدول المعنية، وكذلك تجنب التسييس وازدواجية المعايير في عملها».