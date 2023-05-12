اعتقال 31 فلسطينيا بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية

أفادت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، بتجدد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية لليوم الرابع على التوالي، حيث قصفت طائرات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، عدة مناطق في قطاع غزة بعد ساعات شهدها القطاع من الهدوء.

وأضافت "السلامين" في رسالة على الهواء، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت 3 صواريخ صوب الأراضي الزراعية شرق مدينة رفح، ثم تبعتها المدفعية الإسرائيلية بقذائف صوب مرصد فارغ للمقاومة الفلسطينية دير البلح.

ونقلت مراسلة "القاهرة الإخبارية" عن وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ الثلاثاء الماضي إلى 30 شهيدًا منهم 6 أطفال و3 سيدات، وإصابة 93 فلسطينيًا، منهم 32 طفلاً و17 سيدة، فضلًا عن نقص في المواد والمستلزمات الصحية.

وذكرت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن قوات الاحتلال اعتقلت 31 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية خلال الساعات الماضية، فضلا عن إغلاق الاحتلال المعابر الحدودية مثل "معبر كرم أبو سالم التجاري" ومنع إدخال الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الأساسية والأدوية والوقود لمحطات الكهرباء.

ونقلت "السلامين" عن وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، وجود 142 حالة صحية مصابة بأمراض مزمنة وخطيرة، يحتاجون إلى رعاية مركزة والمتابعة في المستشفيات، إلا أنه مع إغلاق المعابر يستحيل أن يتوجه المرضى من قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية.

ووصفت "السلامين" حياة الفلسطينيين في قطاع غزة بالمأساوية في ظل صعوبة إدخال الإمدادات والمساعدات إلى القطاع بسبب الحصار الذي فرضه الاحتلال منذ سنوات، والذي تلاشت معه أي بيئة اقتصادية لا يستطيع المواطن جلب المؤن والسلع التموينية لأسرته.

وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إلى أن القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات وتحديدًا قرب محطة توليد الكهرباء تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة في مدينة غزة.

