رئيس النمسا: البحث العلمي يلعب دورا جوهريا في خدمة المجتمع

الجمعة 12/مايو/2023 - 02:07 م

أكد رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين، أن البحث العلمي يلعب دورا جوهريا في خدمة المجتمع ويسهم بدور رئيسي في تسريع عجلة التنمية، مشيرا إلى تقدير الدولة للعلماء والباحثين ودعمهم بكل السبل الممكنة.

جاء ذلك خلال اللقاء خلال اللقاء السنوي للعلماء والأكاديميين الذي نظمته أكاديمية العلوم النمساوية اليوم الجمعة، بحضور عدد من قيادات الأكاديمية وخبراء التعليم وعلى رأسهم الدكتور هانز فاسمان رئيس الأكاديمية.

وأوضح رئيس النمسا أن الارتقاء بمنظومة العمل العلمي تتطلب التركيز على النهوض بالعمل الجماعي وتشجيع الفرق العلمية التي تعمل بكفاءة وبتنسيق وتفاهم عال.

من جانبه.. قال الدكتور مارتن بولاستشيك وزير التعليم النمساوي، إن حركة البحث العلمي وتأسيس الجامعات الجديدة وتحديث الجامعات القائمة شهدت طفرة واسعة مؤخرا بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية.

وشدد الوزير على أهمية تكثيف البحوث العلمية لرفع القدرات على مواجهة الصعوبات المستقبلية سواء في التعليم أو الصحة أو غيرها من المجالات.

بدوره، أكد رئيس أكاديمية البحث العلمي أن أبحاث الأكاديمية تستمر لوقت طويل للوصول إلى النتائج المؤكدة وتعتمد على الاطلاع بشكل مستمر على كل التجارب الدولية السابقة في كل مجال وتبادل الخبرات مع الباحثين المتميزين حول العالم.