أخ يتخلص من شقيقه لخلاف على غرفتين في منزل العائلة بالدقهلية

تخلص عامل صناعة أحذية من شقيقة بطعنات نافذة في القلب وأنحاء متفرقة بالجسم مستخدمًا سكين بقرية بقطارس التابعة امركز أجا محافظة الدقهلية وذلك بعد نشوب خلافات بينهم على حق امتلاك غرفتين داخل منزل العائلة.. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وايداع المجني علية مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من أهالي قرية بقطارس بتخلص أخ من شقيقة بطعنات سكين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا الى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع "محمد صلاح مأمون"، 42 عامًا، عامل بمحل أحذية ومصاب بطعنات نافذة في القلب وأنحاء متفرقة من الجسم.

ودلت التحريات أن المجني عليه لقى مصرعه على يد شقيقة ويدعى"حلمي"، 38 عامًا، عامل صناعة أحذية ويقيم بدات القرية بعدما دب خلاف بينهم على ملكية غرفتين داخل منزل العائلة.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكابة الواقعة لذات السبب وارشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وايداع جثمان المجني عليه بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.