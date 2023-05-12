بالفيديو.. ياسمين عبدالعزيز بالحجاب فى طريقها للعمره "ربنا يكتبها لكل مشتاق"

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو لها فى طريقها لأداء العمره.

وعلقت على الفيديو "ربنا يكتبها لكل مشتاق، أحلى مكان فى العالم"، وظهرت من خلال الفيديو وهى تستقل حافلة وترتدى الحجاب.

https://www.instagram.com/p/CsI8eC8o_nL/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز فى السباق الرمضانى المنقضى بمسلسل"ضرب نار" بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، إنتصار، إيمان السيد، تأليف ناصر عبدالرحمن والإخراج مصطفى فكرى.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز شاركت الفنان أحمد العوضى من قبل مسلسل "إللى ملوش كبير" موسم رمضان ٢٠٢١، المسلسل بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضى، عايده رياض، دينا فؤاد، خالد سرحان، تأليف عمرو محمود يس والإخراج مصطفى فكرى.