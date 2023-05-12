التصريح بدفن جثة عامل صدمه كلارك في الشرقية

قررت نيابة بلبيس اليوم الجمعة، التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر اصتدامه بكلارك أثناء العمل أمام إحدى الشركات بمنطقة مصانع بلبيس.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول "محمد ع" 20 عاما مقيم نطاق مركز بلبيس جثة هامدة.

وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث وفاته إثر تعرضه لحادث إصطدام كلارك به أثناء العمل أمام إحدى الشركات بمنطقة مصانع بلبيس.

وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.