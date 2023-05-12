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الجمعة 12 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن يرحب بتوقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على اتفاق مبادئ أولي في جدة

الأردن
الأردن
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رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بتوقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، على اتفاق مبادئ أولي في جدة، برعاية من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
وأعربت الوزارة، في بيان اليوم  الجمعة، عن أملها بأن يمثل الاتفاق، وما انبثق عنه من التزامات إنسانية تتصل بحماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى تسهم في عودة الأمن والاستقرار للسودان الشقيق، وبما يلبّي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق بالأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي.

السعودية الأردن الولايات المتحدة