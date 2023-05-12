روسيا تتصدى لهجمات بصواريخ هيمارس ومسيرات انتحارية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الدفاعات الروسية تصدت اليوم الجمعة، لهجمات بصواريخ هيمارس ومسيرات انتحارية، شنتها القوات الأوكرانية على دونيتسك وزابوريجيا، إذ أن قوات الدفاع الروسية صدت ضربة صاروخية أوكرانية وأسقطت أربعة صواريخ من طراز "هيمارس" على محور جنوب دونيتسك.

وأوضحت القناة، أن الوحدات المتقدمة من مجموعة "فوستوك"، مدعومة بالمدفعية، تمكنت من اعتراض تحركات مجموعتي استطلاع للعدو ودمرت شاحنة صغيرة، كما دمرت نيران منصات المدفعية ذاتية الدفع "أكاتسيا" طاقم هاون معاد في منطقة بريتشيستوفكا، وفي الإطار ذاته، دمر طاقم مدفع الهاون الثقيل ذاتي الدفع "تيولبان" نقطة انتشار مؤقتة للمسلحين الأوكرانيين في منطقة فيليكايا نوفوسيلكا.

وتابعت القاهرة الإخبارية، أن الجيش الروسي تمكن من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية وأربع طائرات بدون طيار انتحارية على محور زابوروجيا، «أسقطت وسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية ونيران الأسلحة الخفيفة ثلاث طائرات مسيرة وأربع طائرات بدون طيار انتحارية».