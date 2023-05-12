أوكرانيا: مقتل شخص وإصابة 12 في قصف روسي على دونيتسك

الجمعة 12/مايو/2023 - 01:42 م

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا بافلو كيريلينكو، اليوم الجمعة، أن مدنيًا لقى مصرعه بينما أُصيب 12 آخرون في قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال كيريلينكو، في تصريح (نقلته وكالة "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" في مساء الأمس، قتل الروس مدنيًا واحدًا في منطقة دونيتسك، وبالتحديد في سلوفينسك. بينما أصيب 12 شخصًا آخر".

وأضاف المسؤول الأوكراني أنه من الصعب للغاية إحصاء العدد الدقيق للضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاكا.