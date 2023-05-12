أبوبكر الديب: الإمارات الأولي عالميا.. ونحن أيضا يمكننا ذلك

الجمعة 12/مايو/2023 - 12:40 م

في كل يوم يكشف فيه عن مقياس دولي للتقدم والنهضة ورفاهية الشعوب إلا ونري فيه دولة الإمارات العربية المتحدة في القمة أو علي الأقل في التراتيب الأولي علي جميع المستويات فقد نجحت الدولة الشقيقة في أقل من 50 عاما في التحول من دولة تقليدية تعتمد على الصحراء والرعي والصيد البحري إلى دولة تستوعب متقدمة تمتلئ بالأمنيات وتصنع المعجزات وتستثمر في الثروة البشرية وتنمية المواطن وتعتبره أغلي ما لديها.

ففي كل يوم يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققت انجازا جديدا بفضل الرؤى الاستشرافية للدولة بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، والتي جعلت الدولة نموذجا عالميا للتطور والازدهار وتحقيق مستهدفات الخمسين عاما المقبلة ومئوية الإمارات 2071، وفي هذا الإطار تواصل دولة الامارات العربية المتحدة الريادة والتطور والنهضة ضمن الدول الـ 10 الأولى على مستوى العالم، وتصدرها المشهد العالمي في مؤشرات السعادة والدخل القومي والنمو ودخل المواطن والرقمنة والحوكمة والشفافية والمرافق والبنية التحتية والوقود النظيف والتكنولوجيا بما يترجم رؤية قيادية حكيمة، وكفاءة العمل الحكومي.

وتستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، جذب استثمارات أجنبية حتى 2030، بقيمة إجمالية 550 مليار درهم بما يعادل 150 مليار دولار، كما تستهدف استمرار بقاء البلاد كقبلة جاذبة للاستثمار عالميا.

وبالنظر الي حجم التقارب والصداقة بين مصر ودولة الامارات العربية الشقيقة علي كل المستويات بدء من القيادتين السياسيتين وانتهاء بالشعبين الشقيقين ومرورا بالمسئولين ورجال الاعمال فاننا يمكن أن نتبادل الخبرات مع الامارات مصلحة تطور الدولتين.. وفي هذا جاءت تصريحات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجا مثاليا، للعلاقات الطيبة القوية، التي تجمـع دولتيـن وشعبيـن شقيقين تسودها القيم الصادقة الحقيقية، من الأخوة والمودة والتوافق بين الشعبين.. وأن مصر "تفخر بالعلاقات المتميزة النموذجية بين البلدين القائمة على التفاهم وتطابق الرؤى، مع قيادات دولة الإمارات الشقيقة، بداية من المؤسس العظيم للدولة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، صاحب الموقف والمقولة التاريخية، إبان حرب أكتوبر 1973، بأن البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي".ت

وتعد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات نموذجا يحتذي به في العلاقات العربية والإقليمية وتستند العلاقات الإماراتية المصرية إلى أسس وقواعد صلبة أسهمت في استمراريتها بنسق متصاعد طوال العقود الخمسة الماضية حتى بلغت مرحلة الشراكة الاستراتيجية الراسخة والعصية على كل المتغيرات والتحديات من حولها.

وفي هذا الاطار نطالب الحكومة المصرية بالاستفادة من تجربة التنوع الاقتصادي، التي تقوم عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة وإن الإمارات تعد اكبر شريك تجاري لمصر، وهي الدولة الأولى عربيا من حيث حجم الإستثمارات وهي تمثل عاصمة عالمية لتمويل المشروعات التجارية، كما ان السياحة والطيران فيها حققا طفرة كبيرة، وأصبحت مركزا عالميا لسياحة المؤتمرات، والأولى عربيا والثانية عالميا، في مؤشر الإقتصاد الإسلامي، كما احتلت الصدارة عالميا في إصدار الصكوك فضلا عن تصدرها قائمة الدول الجاذبة للاستثمار، واحتلال الريادة في مؤشرات التنافسية العالمية.

ورسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها ضمن أفضل المراكز البحرية في العالم، حيث يمثل القطاع البحري أحد العوامل لاقتصاد الإمارات ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، ما يشكل رافدا بديلا لصناعة النفط، بعد تطوير الصناعة البحرية بفضل توجيهات القيادة والقرارات والتشريعات التي أصدرتها لتعزيز معايير السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية عالميا، ونجحت الإمارات في الصدارة إقليميا وعربيا في ريادة الأعمال، من خلال تنفيذ خطط طموحة تعزز من نشاط ريادة الأعمال، لتصل مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، كما نجحت في استقطاب شركات التكنولوجيا، ودعم الشركات الناشئة عبر سياسات محفزة للاستثمار وتوفير التمويل وتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم للعمل والتوسع، لتحتل الإمارات المركز الأول إقليميا في إجمالي التمويلات للشركات الناشئة.

وتهدف الإمارات تهدف لأن تكون الأفضل عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، ولدولة الإمارات رؤى استراتيجية واضحة، وخريطة طريق محددة لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية التي من شأنها تعزيز ازدهار الدولة، وضمان بناء مستقبل راسخ لأجيالها بعيدا عن الاعتماد على الموارد النفطية، كما تهدف لبناء مدينة سكنية على كوكب المريخ من خلال "مشروع المريخ 2117"، والذي سيتحقق بحلول عام 2117 كما تهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة، لإنتاج 75 % من احتياجات دبي من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050 وبحلول عام 2040، تكون دولة الإمارات قد حققت خطة الفجيرة 2040، والتي تركز على تعزيز قطاعات الإسكان والنقل ومرافق البنية التحتية.