لافروف: العملية العسكرية في أوكرانيا تجري وفق ميثاق الأمم المتحدة

الجمعة 12/مايو/2023 - 12:39 م

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا يجري تنفيذها وفقًا لميثاق الأمم المتحدة مشيرا إلى أن بلاده أخطرت مجلس الأمن الدولي بذلك. وقال لافروف، خلال كلمة في منتدى سانت بطرسبورج القانونى الدولى، اليوم الجمعة: إن يتم تنفيذ العملية العسكرية الخاصة على أساس المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على الحق في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس، وأخطرنا مجلس الأمن الدولي بذلك على الفور.

واعتبر وزير الخارجية الروسي أن الغرب ينتهك علانية قواعد العدالة الدولية فيما يتعلق بروسيا.

كما قال وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، إن الغرب يتعسف فى العدالة الدولية بشكل صريح تجاه بلاده.

وأشار لافروف -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) اليوم الجمعة، إلى أن الغرب يحاول دائما اتهام روسيا بانتهاك القانون الدولى، الذى تجاهله بنفسه بشأن العراق وليبيا، مشددا على أن العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا تجري وفق معايير الميثاق الأممى.