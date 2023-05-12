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الجمعة 12 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي يجري محادثات في البوسنة والهرسك

الرئيس الحالي لمنظمة
الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
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بدأ الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني زيارة اليوم الى البوسنة والهرسك تستمر يومين.

وذكر بيان للمنظمة الاوروبية اليوم الجمعة أن الرئيس عثماني سوف يلتقي مع أعضاء   رئاسة البوسنة والهرسك وكذلك مع وزير خارجية البوسنة والهرسك إلمدين كوناكوفيتش.
و أشار البيان إلى أن عثماني سوف يلتقي مع أعضاء البرلمان الى جانب عقد محادثات مع ممثلي المجتمع المدني.
وأضاف البيان أن رحلة عثماني ستشمل اجتماعات مع رئيس بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى البوسنة والهرسك وموظفي البعثة وستكون هناك أيضًا فرصة لرؤية عمل بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشكل مباشر.

البوسنة الهرسك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا