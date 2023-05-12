برلماني يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس بالاستغلال الأمثل للثروة المعدنية

طالب النائب محمود منصور عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستغلال الأمثل للثروة المعدنية التى تتمتع بها مصر، مؤكدا أن مصر لديها كميات هائلة من الثروة المعدنية والمعادن الثمينة، التي بدورها تسهم بشكل فعال في إنعاش الاقتصاد المصري، حيث إن التربة والأراضي المصرية تحتوي مصر على نحو 27 معدنا في أراضيها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الثروة المعدنية ظلت سنوات طويلة مهملة فى مصر، حتى بدأ الاهتمام بها فى خلال السنوات الماضية. بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهود لتنمية وتطوير استفادة مصر من الثروات المعدنية، لا سيما من خام "التَنتالوم"، الذي تتواجد احتياطيات منه في مصر، ويعد أحد العناصر النفيسة والنادرة التي تُستخدم في العديد من الصناعات المتطورة، مثل مكونات الطائرات، والدوائر الإلكترونية والكهربائية الدقيقة، وأجهزة الهواتف والحواسب المحمولة، فضلًا عن تصنيع بعض المكونات الطبية الشرائح التعويضية والمفاصل الصناعية.

وأشار النائب محمود منصور، إلى أن الرئيس السيسي وجه، فى اجتماعه أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب عبد السلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، باستمرار العمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية والمواد الخام التي تتوفر في مصر على الوجه الأمثل.

كما أوضح النائب محمود منصور، أن الرئيس السيسي، شدد على انتهاج أفضل أساليب الإدارة الحديثة والحوكمة، والتقنيات التكنولوجية المتطورة، على النحو الذي يعظّم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية، ويسهم في تعزيز الخطة الصناعية للدولة والاقتصاد الوطني.