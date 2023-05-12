راعي الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يستقبل رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني

استقبل الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، السيد السفير محمد عريقات، رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني.



ورحب الأب الربان بالسفير وأعرب عن بالغ سعادته بهذه الزيارة، حيث صرح أن الكنيسة تصلي دائمًا من أجل الشرق الأوسط والعالم كله، وأنه يتابع عن كثب آخر التطورات في الأراضي المقدسة، كما أضاف أن المنطقة كلها تعاني ألم الحروب والنزاعات، ونحن نصلي دائمًا إلى الله من أجل سلام العالم.



ومن جانبه شكر عريقات الأب الربان على حسن الضيافة والاستقبال، وأبدى اهتمامه الدائم بكل أخبار الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر والعالم أجمع، كما أكد سعادته البالغة بخبر عودة المقعد السوري لجامعة الدول العربية، مما يبرز قيمة سورية وأهميتها في العالم.



وفي سياق متصل بحث السيد السفير مع الأب الربان سبل التعاون المشترك، بين الكنيسة والمجلس الأعلى للشباب الفلسطيني، حيث تناقشا في بعض الأمور التي سيتم العمل عليها في المستقبل القريب.

وفي الختام قدم السفير جزيل الشكر للأب الربان وعبر عن امتنانه الجزيل لقدسه، ثم تم التقاط الصور التذكارية.



