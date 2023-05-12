محافظ القليوبية يتفقد إحدى شركات صناعة الغزل والمنسوجات بشبرا الخيمة.. صور

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لزيارة إحدى الشركات الكبرى لصناعة الغزل والمنسوجات والصباغة بحي شرق شبرا الخيمة.

وتفقد المحافظ المصنع والذي يقع على مساحة 22 ألف متر ويضم أكثر من 2000 عامل عمالة مباشرة وأكثر من 3000 عامل من العمالة غير المباشرة، ويعد المصنع من المصانع المتكاملة التي تضم جميع مراحل صناعة الملابس، التي تبدأ بالغزل والنسيج ثم الصباغة والطباعة والتفصيل لتكون منتج متكامل عالي الجودة مطابق للمواصفات الأوروبية، ويتم تصديره للعديد من دول العالم لحساب أكبر وأشهر الماركات العالمية.

وأثنى المحافظ على العمل داخل المصنع وما تتميز به المنتجات التي يقوم بإنتاجها، فضلا عن كونه يقوم بتوفير العديد من فرص العمل للشباب في كافة التخصصات المختلفة سواء الفنية أو الهندسية، مؤكدا أن المحافظة دائما تدعم المستثمرين الجادين الذين يسهمون في التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب.

ووجه المحافظ خلال الجولة، رئيس حي شبرا الخيمة بضرورة النهوض بالشوارع الجانبية للمصنع والمصانع المجاورة والعمل على رفع كفاءتها من خلال رصف تلك الشوارع ومنع إلقاء القمامة بها ووضع صناديق قمامة على الأرصفة الجانبية، والتنسيق مع المرور لعمل خدمات وتنظيم الحركة المرورية ومنع المخالفات بتلك الشوارع التي تخدم المناطق الصناعية بشبرا الخيمة.

جولة المحافظ

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