كشف غموض مقتل سائق بطلق ناري في الخانكة

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض مقتل سائق توك توك عُثر على جثته بدائرة مركز شرطة الخانكة، وتبين أن مرتكب الواقعة 3 أشخاص استوقفوه لتوصيلهم إلى أحد الأماكن وفي الطريق حاولوا سرقة التوك توك فقاومهم فقاموا بقتله وفروا هاربين، وألقي القبض على اثنين منهم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.



كان مأمور مركز شرطة الخانكة تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سائق إثر طلق ناري بجوار مركبة توك توك على أحد الطرق بدارة المركز.

جرى إخطار مدير أمن القليوبية فانتقل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وبالفحص أمكن تحديد شخصية المجني عليه وتبين أنه قائد مركبة "توك توك"، وباستدعاء والده قرر بخروج نجله من المنزل بمركبة "التوك توك" ملك شقيقه بتاريخ 26 أبريل الماضي ولم يقم بالإبلاغ عن تغيبه.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهمين وضبط اثنين منهم "أحدهما مصاب بجرح بالجبهة" وضبط بحوزتهما فرد محلي وعدد من الطلقات وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب بقصد السرقة.

واعترفا باتفاقهما على إرتكاب واقعة السرقة وفي سبيل ذلك أعد أحدهم السلاح الناري المضبوط بحوزتهما، وقام أحدهم باستيقاف مركبة "التوك توك" قيادة المجني عليه واستقلاه المتهمان بدعوى توصيلهما لمحل العثور، ولدى وصولهما وجه أحدهما سلاح ناري تجاه المجني عليه إلا أنه قاومهما وأحدث إصابة أحدهما فقام أحد المتهمين بإطلاق عيار ناري صوبه محدثاً إصابته التي أودت بحياته وإستوليا منه على مبلغ مالي ولدى محاولتهما سرقة مركبة "التوك توك" فوجئا بتعطلها فتخليا عنها ولاذا بالفرار، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.