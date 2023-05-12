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الجمعة 12 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط قائدى سيارتين نقل لقيامهما بإلقاء المخلفات بطريق السويس القديم

السيارتين
السيارتين
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 القت اجهزة الأمن بالقاهرة القبض على  قائدى سيارتى نقل  لقيامهما بإلقاء المخلفات بطريق السويس القديم.

تعود الواقعة عندما  تمكنت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن القاهرة أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بطريق السويس القديم بدائرة قسم شرطة التجمع الاول من ضبط (قائدى سيارتين نقل، مقيمان بمحافظة الدقهلية)،  حال قيامهما بإلقاء مخلفات بناء بالطريق العام.
وبمواجهتهما أيد ما سبق وتبين إنتهاء تراخيص إحدى السيارتين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط السيارات التى تقوم بإلقاء المخلفات بالطريق العام والمحاور المرورية المستخدمة مما يشوه المظهر الجمالى ويؤثر على سيولة الحركة المرورية. 

ضبط قائدى سيارتى نقل بإلقاء المخلفات بطريق السويس القديم