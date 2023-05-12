مصرع شاب سقط من مقطورة شاحنة بالوادي الجديد

لقى شاب مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من أعلى مقطورة شاحنة نقل بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تبين وفاة محمد إبراهيم محمد، 20 عامًا، مقيم مدينة الفرافرة، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية بسبب سقوطه على الأرض من أعلى مقطورة شاحنة نقل بمدينة الفرافرة، وجرى نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

حُرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.