أمريكا والسعودية ترحبان بإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان

الجمعة 12/مايو/2023 - 11:22 ص

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية عن ترحبيهما باعلان طرفي الصراع في السودان عن الالتزام بحماية المدنيين في السودان.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أنه يسر المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أن تعلنا أنه في 11 مايو 2023 في جدة، وقع ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان.

وأوضح البيان أن إعلان الالتزام يقر بالتزامات كلا الجانبين بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان لتسهيل العمل الإنساني لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين.

وتابع البيان أن إعلان الالتزام سيوجه سلوك القوتين لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية بأمان، واستعادة الخدمات الأساسية، وانسحاب القوات من المستشفيات والعيادات، والسماح بدفن الموتى بالشكل اللائق.

وأكد البيان على انه عقب التوقيع، ستركز محادثات جدة على التوصل إلى اتفاق بشأن وقف فعال لإطلاق النار لمدة تصل إلى ما يقرب من عشرة أيام لتسهيل هذه الأنشطة. وستشمل الإجراءات الأمنية آلية لمراقبة وقف إطلاق النار مدعومة من الولايات المتحدة والسعودية وعلى المستوى الدولي.

وأشار البيان إلى أن تماشيا مع النهج الذي اتفق عليه الطرفان، ستتناول محادثات جدة الترتيبات المقترحة للمحادثات اللاحقة - مع المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين- بشأن وقف دائم للأعمال العدائية.

وأكد البيان أنه بالتشاور مع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يتطلع الوسطاء إلى إجراء مناقشات مع المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين حول المشاركة في الجولات اللاحقة من المحادثات.