كشف حقيقة بيع مخدرات بسيارة قهوة بمنطقة مصر الجديدة

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة حقيقة ما تم تداوله عبر "فيس بوك" بشأن قيام بعض سيارات القهوة ببيع المواد المخدرة بمصر الجديدة.

وتعود الواقعة، فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام بعض سيارات القهوة بحى مصر الجديدة بالقاهرة ببيع المواد المخدرة.

وبالفحص وباستهداف المنطقة محل الشكوى بحملة أمنية فقد أسفرت جهودها عن حجز 21 سيارة مخالفة تقوم بتقديم المشروبات الساخنة.

كما تبين عدم صحة الشكوى بشأن قيام سيارات بيع المشروبات بالمنطقة ببيع المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.