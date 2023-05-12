ممر شرفي لمعلمة في جنوب سيناء لبلوغها سن المعاش - صور

نظمت مدرسة الشهيد عصام عبدالكريم زينة الابتدائية ( الأمل سابقا)، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، حفل تكريم هدى طلبة عبدالعظيم، كبير معلمين؛ لبلوغها سن المعاش، ونظم العاملون بالمدرسة ممرا شرفيا بداية من مدخل البوابة الرئيسية يتقدمهم إبراهيم رمضان مدير المدرسة، لاستقبال المحتفى بها مع التصفيق الحار؛ تقديرا واحتراما لها وردا للجميل.
تضمن الحفل، مجموعة من كلمات الثناء للمحتفى بهاالتي أنهت خدمتها بعد مسيرة حافلة بالعطاء، قدموا خلالها الشكر لها على رحلة عطائها الكبيرة ، سواء تعليميا أو اجتماعيا، وقدموا بعض الهدايا التذكارية لها؛ تقديرا لها على ما قدمته للعملية التعليمية، ومتمنين لها دوام الصحة والعافية، جاء ذلك بحضور صلاح شطا، مدير المدرسة السابق، وعدد من العاملين في مديرية التربية والتعليم، وإدارة طور سيناء التعليمية.
وأعربت المحتفى بها عن بالغ سعادتها؛ نظرا لتكريمها ممتنة لعمل لجميع المعلمين ومدير المدرسة شاكرة إياهم على تقديرهم لها.