ads
الجمعة 12 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرة خارجية استراليا تبدأ زيارة رسمية للفلبين الأسبوع المقبل

وزيرة الخارجية الاسترالية
وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلنت وزارة الشئون الخارجية الفلبينية أن وزيرة الخارجية الاسترالية "بيني وونج" ستبدأ زيارة رسمية للبلاد الأسبوع المقبل تستغرق أربعة أيام.

 وأضافت الوزارة - في بيان لها نقلته قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة - أن زيارة وونج للفلبين ستبدأ في 16 مايو الجاري وتستمر حتى 19 من الشهر نفسه وجاءت بناء على دعوة من وزير الخارجية الفلبيني "إنريكي مانالو".. مشيرة إلى أن الوزيرين سيناقشان خلال هذه الزيارة مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الشراكة الدفاعية والأمنية والتعاون من أجل التنمية والتجارة والاستثمار بالإضافة إلى العلاقات بين الشعبين.
وأكدت الوزارة أن هذا الاجتماع سيسمح للفلبين واستراليا بتقييم الوضع الحالي لعلاقاتهما الثنائية ورسم مسار لمزيد من التعاون، مشيرة إلى أن هذه الزيارة ستكون الأولى لوونج منذ توليها منصب وزيرة الخارجية في شهر مايو 2022 عقب انتخاب حكومة حزب العمال برئاسة "أنتوني ألبانيز".

أستراليا الفلبين