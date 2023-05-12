وزيرة خارجية استراليا تبدأ زيارة رسمية للفلبين الأسبوع المقبل

الجمعة 12/مايو/2023 - 10:06 ص

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الفلبينية أن وزيرة الخارجية الاسترالية "بيني وونج" ستبدأ زيارة رسمية للبلاد الأسبوع المقبل تستغرق أربعة أيام.

وأضافت الوزارة - في بيان لها نقلته قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة - أن زيارة وونج للفلبين ستبدأ في 16 مايو الجاري وتستمر حتى 19 من الشهر نفسه وجاءت بناء على دعوة من وزير الخارجية الفلبيني "إنريكي مانالو".. مشيرة إلى أن الوزيرين سيناقشان خلال هذه الزيارة مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الشراكة الدفاعية والأمنية والتعاون من أجل التنمية والتجارة والاستثمار بالإضافة إلى العلاقات بين الشعبين.

وأكدت الوزارة أن هذا الاجتماع سيسمح للفلبين واستراليا بتقييم الوضع الحالي لعلاقاتهما الثنائية ورسم مسار لمزيد من التعاون، مشيرة إلى أن هذه الزيارة ستكون الأولى لوونج منذ توليها منصب وزيرة الخارجية في شهر مايو 2022 عقب انتخاب حكومة حزب العمال برئاسة "أنتوني ألبانيز".