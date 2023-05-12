تشاهدون اليوم .. الأهلي يلتقي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 - 5 - 2023، والتي تشهد العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، على رأسها مباراة الترجى أمام الأهلى فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، فضلا عن مواجهة الهلال مع الوحدة فى نهائى كأس خادم الحرمين الشريفين.



مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الترجي X الأهلي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال مايوركا X قادش – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

لاتسيو X ليتشي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

كولن X هيرتا برلين – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لانس X ستاد ريمس – الساعة 10 مساء



مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

الهلال X الوحدة – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1



مواعيد مباريات كأس أمير قطر والقنوات الناقلة

السد X العربي – الساعة 7 مساء على قناة الكأس القطرية