تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 مايو 2023

الجمعة 12/مايو/2023 - 09:45 ص

تراجع سعر الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم الجمعة بمقدار 20 جنيها في الجرام الواحد علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة بالتوازي مع قرار الحكومة بإعفاء ما يحمله القادمون لمصر من مشغولات ذهبية لمدة 6 شهور من الرسوم الجمركية عدا الضريبة علي القيمة المضافة .



وسجل سعر عيار 21 نحو 2470 جنيه للبيع و 2490 جنيه للبيع، بينما وصل سعر عيار 14 لنحو 1633 جنيه للبيع و 1653 جنيه للشراء .



وبلغ سعر عيار 24 نحو 2834 جنيه للبيع و 2844 جنيه للشراء. بينما بلغ سعر عيار 18 حوالي 2126 جنيه للبيع و 2141 جنيه للشراء .



وسجل سعر الجنيه الذهب 19.84 الف جنيه للشراء و أوقية الذهب 88.146 الف جنيه للبيع و 89.213 الف جنيه للشراء .



ووصل سعر كيلو الذهب إلى نحو 2.834مليون جنيه للبيع و 2.87مليون جنيه للشراء .