ads
الجمعة 12 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 مايو 2023

ذهب
ذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تراجع سعر الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم الجمعة بمقدار 20 جنيها في الجرام الواحد علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة بالتوازي مع قرار الحكومة بإعفاء ما يحمله القادمون لمصر من مشغولات ذهبية لمدة 6 شهور من الرسوم الجمركية عدا الضريبة علي القيمة المضافة .
 

وسجل سعر عيار 21 نحو 2470 جنيه للبيع و 2490 جنيه للبيع، بينما وصل سعر عيار 14 لنحو 1633 جنيه للبيع و 1653 جنيه للشراء .
 

وبلغ سعر عيار 24 نحو 2834 جنيه للبيع و 2844 جنيه للشراء. بينما بلغ سعر عيار 18 حوالي 2126 جنيه للبيع و 2141 جنيه للشراء .
 

وسجل سعر الجنيه الذهب 19.84 الف جنيه للشراء و أوقية الذهب 88.146 الف جنيه للبيع و 89.213 الف جنيه للشراء .
 

ووصل سعر كيلو الذهب إلى نحو 2.834مليون جنيه للبيع و 2.87مليون جنيه للشراء .

الجنيه الذهب الرسوم الجمركية سعر عيار 18 سعر عيار 24