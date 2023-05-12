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الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وفاة تيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة بعد صراع مع المرض

الراحل / تيسير عبد
الراحل / تيسير عبد الفتاح
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توفي، منذ قليل، تيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة والمشرف العام على الأحياء بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ٥٥ عاما .

وتيسير «عبد الفتاح» من مواليد قرية منديشة، عمل كمدرس لمادة التاريخ بمدرسة الثانوية العامة بالباويطى ثم عمل كرئيس لقرية منديشة.
وبعد ظهوره ونجاحه فى حصول قريته على افضل قرية بمحافظة الجيزة تم ترقيته إلى منصب نائب رئيس مركز الواحات البحرية.
وبعد نجاحه فى هذا المنصب تم توليه كرئيس لمركز الواحات البحرية ونتيجة لنجاحه فى هذه المناصب تم اختياره ليكون رئيس حي جنوب الجيزة ثم رئيسًا لحي الهرم.

وفاة تيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة بعد صراع مع المرض الواحات البحرية وفاة تيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة والمشرف العام على الأحياء