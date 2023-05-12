إلى متى تستمر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.. 10 شهداء في غزة والضفة وإصابة فتاة دعسها مستوطن.. اعتقال 31 مواطنًا فلسطينيًا.. حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب جنين

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارسة جميع أشكال العدوانية على المواطنين الفلسطينيين في أرواحهم ومقدساتهم وممتلكاتهم، حيث استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون في عدوان الاحتلال المستمر لليوم الثالث على قطاع غزة، إلى جانب شهيدين في مدينة طولكرم وجنين متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال.

كما قام جنود الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 31 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية والقدس المحتلة، وأعاد إغلاق محال تجارية وأخطر بوقف تمديد خط مياه في الخليل.

وأصيبت شابة فلسطينية جراء تعرضها للدعس من مركبة يقودها مستوطن، قرب مخيم العروب، شمال الخليل.

واقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وقام عدد من المستوطنين بتجريف مساحات من أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية، بين بلدتي عصيرة القبلية وعوريف، وأخرى في بورين جنوب نابلس، وذلك بحماية من أمن مستوطنة "يتسهار".

وفي وقت سابق أمس الخميس أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية زبوبا، غرب جنين.

وأفادت مصادر أمنية، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ما تسبب باندلاع مواجهات مع الشبان في محيط جدار الفصل والتوسع العنصري المقام فوق أراضي القرية، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي كفيرت وفقوعة في محافظة جنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بصاروخ شمال مخيم النصيرات وتحديدا قرب محطة توليد الكهرباء،وتسبب ذلك في وقوع شهيد وإصابات في صفوف عدد من المواطنين، نقلوا إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى.

كما تسبب القصف العنيف بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في مدينة غزة ووسط القطاع.