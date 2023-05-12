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الجمعة 12 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن: نسعى لعدم تحول خلافاتنا مع الصين بشأن تايوان إلى نزاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت مسؤولة أمريكية أن الولايات المتحدة تسعى لمنع تحول خلافاتها مع الصين بشأن تايوان إلى نزاع مع بكين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال المسؤولة للصحفيين، أمس الخميس: "أعتقد أننا نركز في الحقيقة على أن الجانبين تمكنا من معالجة المشاكل بدون نزاعات خلال 40 عاما، وهذا هدفنا في المستقبل أيضا".

وأكدت أن "الخلافات يجب تسويتها بوسائل سلمية"، مضيفة أن الولايات المتحدة لا ترغب في رؤية "تغيير الوضع الراهن بصورة أحادية الجانب، من قبل الصين أو تايوان على حد سواء".

وأضافت: "أعتقد أن الحديث يدور فعليا عن عمق الحوار، وكيفية إدارة ذلك مع الاعتراف بأن لدى الجانبين آراء مختلفة بشأن العديد من القضايا المتعلقة بتايوان".

واشنطن الصين تايوان