بوليانسكي يعلن عن اجتماع مزمع لمجلس الأمن الدولي بشأن توريد الأسلحة إلى كييف

أعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، عن اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي من المقرر عقده في 18 مايو، حول موضوع إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال بوليانسكي: "يوم الخميس، 18 مايو، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، سيعقد الاجتماع الذي طلبناه للتو حول توريد أسلحة غربية إلى أوكرانيا".

كما أعلن بوليانسكي عن اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قضية اضطهاد ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن بريطانيا تزود أوكرانيا بصواريخ "ستورم شادو" طويلة المدى بما يكفي لتلبية احتياجات الجيش الأوكراني.