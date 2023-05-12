ads
الجمعة 12 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري المؤتمر الأوروبي.. وست هام ينتصر على ألكمار بثنائية

مباراة وست هام وألكمار
مباراة وست هام وألكمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فاز فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، على ضيفه ألكمار الهولندي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على لندن الأولمبي، في إطار منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ونجح وست هام في حسم موقعة الذهاب أمام ألكمار، قبل المواجهة الحاسمة التي تجمع الفريقين في هولندا الأسبوع المقبل.

سجل للمطارق، الدولي الجزائري سعيد بن رحمة في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، وأضاف مايكل أنطونيو الهدف الثاني في الدقيقة 76، فيما أحرز تياني ريندرز هدف الفريق الهولندي في الدقيقة 43، وبذلك قلب الفريق اللندني الطاولة على نظيره ألكمار.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، يوم الخميس القادم على ملعب استاد أفاس.

وست هام ألكمار دورى المؤتمر الأوروبى مباراة وست هام وألكمار سعيد بن رحمة