دوري المؤتمر الأوروبي.. وست هام ينتصر على ألكمار بثنائية

فاز فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، على ضيفه ألكمار الهولندي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على لندن الأولمبي، في إطار منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ونجح وست هام في حسم موقعة الذهاب أمام ألكمار، قبل المواجهة الحاسمة التي تجمع الفريقين في هولندا الأسبوع المقبل.

سجل للمطارق، الدولي الجزائري سعيد بن رحمة في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، وأضاف مايكل أنطونيو الهدف الثاني في الدقيقة 76، فيما أحرز تياني ريندرز هدف الفريق الهولندي في الدقيقة 43، وبذلك قلب الفريق اللندني الطاولة على نظيره ألكمار.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، يوم الخميس القادم على ملعب استاد أفاس.