حسن شاكوش: «مش هتكلم مهما سمعت من تجريح وبعتذر لكل بيت في مصر»

أكد المطرب حسن شاكوش أنه لن يتحدث عن تفاصيل خاصة ومشاكل خاصة بأزمته التى حدثت مؤخرًا بينه وبين زوجته ريم؛ وكانت حديث السوشيال ميديا إلى أنها مشاكل لم يكن يجوز مشاركتها على العام.

وأكد أنه لن يتحدث مهما سمع من تجريح ويعتذر لكل أهل بيته وجميع أفراد إدارة أعماله الذين يتعرضون يوميًا للتجريح على السوشيال ميديا ويعتذر لكل أهل بيت في مصر وبره مصر على الإساءة التي حدثت على السوشيال ميديا.

ونشر «شاكوش» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة له وكتب قائلًا: «الحمد الله والشكر ليك يارب على كل حال الحقيقة الفترة اللي فاتت شاركنا معاكم مشاكل كثيرة مكنش ينفع إننا نشاركها معاكم لأن محدش يعلم شيء طالما محدش شاف حاجة وأنا برضو هفضل عند قراري مش هتكلم في أي تفاصيل حتى مهما سمعت أي تجريح بس حقيقي كل شخص هيتسأل قدام ربنا عن كلامه بس الحمد الله وأنا حابب اعتذر لكل أهل بيتي وجميع أفراد إدارة أعمالي وكل فرد في فرقتي على الإساءة اللي بيتعرضولها يوميًا من خلال السوشيال ميديا وخارج السوشيال ميديا وآسف تاني لكل أهل بيت في مصر وبرا مصر على الإساءة اللي حصلت علي السوشيال ميديا وحابب أشارك معاكم التريند بطريقة كوميدية وفيديو ترفيهي على التيك توك بدون الإساءة في أي شخص ربنا يعلم إنها حاجة ترفيهية فقط وربنا يهدي حال الجميع والحمد الله علي كل شيء وانتظروا شغل جديد الفترة اللي جاية دعواتكم».