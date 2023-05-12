بريجوجين: القوات تواصل تقدمها في أرتيوموفسك

قال مؤسس قوات "فاجنر"، يفجيني بريجوجين، أن قواته تواصل تقدمها في الاتجاه الغربي لمدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك، بحيث كان الحد الأقصى للتقدم أمس الخميس 220 مترا، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأشار بريجوجين، أن القوات تواصل التقدم في الاتجاه الغربي لمدينة أرتيوموفسك بحيث كان الحد الأقصى للتقدم اليوم الخميس 220 مترا، مؤكدا مواصلة تطهير المدينة.

وتقوم مجموعة "فاجنر"، بتطهير الأراضي والمواقع التي تتحصن فيها قوات كييف.

كما أوضحت مجموعة "فاجنر"، في وقت سابق، إن مدينة أرتيوموفسك باتت عمليا تحت سيطرتها.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن أحد المقاتلين في مجموعة "فاجنر" أن المسافة بين آخر مبنى بات تحت سيطرة القوات الروسية والطريق التي تؤدي إلى أطرف المدينة، التي تتمركز فيها القوات الأوكرانية لا تتعدى 740 مترا.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن بريجوجين، أن قواته تواصل تقدمها في مدينة أرتيوموفسك، حيث لم يتبق سوى 2.37 كم مربع من المدينة تحت سيطرة قوات كييف.