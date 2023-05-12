الأستاذ يتفوق على التلميذ.. روما يهزم باير ليفركوزن في الدوري الأوروبي

حقق فريق روما الإيطالي، فوزًا على نظيره باير ليفركوزن الألماني بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

ويعتبر فوز روما على باير ليفركوزن، هو انتصار الأستاذ على التلميذ، حيث تفوق البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق الذئاب، على تشابي ألونسو مدرب الفريق الألماني، إذ كان الأخير ضمن كتيبة السبيشيال وان في ريال مدريد الإسباني، وتحت قيادته الفنية لسنوات حقق فيها الملكي العديد من الإنجازات.

وسجل هدف اللقاء الوحيد، إدواردو بوف في الدقيقة 62 من زمن اللقاء.

وتقام مباراة الإياب بين باير ليفركوزن وروما، يوم الخميس المقبل، على ملعب باي أرينا في نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.