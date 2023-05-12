الدفاع الروسية تنفي معلومات عن "اختراقات دفاعية" في منطقة العملية العسكرية الخاصة

نفت وزارة الدفاع الروسية صحة التصريحات التي تداولتها قنوات تيليجرام حول "اختراقات دفاعية" حدثت في أجزاء مختلفة من خط التماس، مؤكدة أن هذه المزاعم لا تتوافق مع الواقع، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال بيان صدر مساء يوم الخميس، أنه بحلول الساعة العاشرة مساء من يوم 11 مايو 2023، لا توجد عمليات نشطة جارية على محور كوبيانسك، موضحا أن المجموعة "الغربية" خلال النهار أوقفت أعمال ثلاث مجموعات تخريبية واستطلاعية معادية.

وعلى محور كراسنوليمانسك، صدت مجموعة قوات "الوسط" هجومين من قبل مجموعات تكتيكية للعدو في مناطق كريمينايا وتشيرفونايا ديبروفا.

وكانت مواقع إنترنت ومجموعات "تيليجرام" تداولت في وقت سابق يوم الخميس، أنباء عن تكثيف القوات الأوكرانية نشاطها وتكديس معدات عسكرية على عدة محاور على خط التماس، في خطوة يرجح أنها بوادر لشن هجوم مضاد.